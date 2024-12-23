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خارج الحدود

وزير الخارجية الإسرائيلي: ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي لصفقة تبادل الأسرى

جدعون ساعر، فيتو
جدعون ساعر، فيتو

 نقلت صحيفة معاريف العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح".

 

وزير خارجية الاحتلال يطالب بالالتزام بمقترح صفقة الأسرى 

 وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين نقلت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله “ستكون هناك أغلبية تصوت لصالح صفقة تعيد المختطفين”.

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عضو بالكابينت الإسرائيلي: الأغلبية ستصوت لصالح صفقة تبادل مع حماس

 وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني، قوله إن إسرائيل لا تزال تنتظر من حركة حماس قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.

 

إسرائيل ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس

 وأضاف المصدر أنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، مبينا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن، ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.

 

تصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل 

 وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

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وزير الخارجية الإسرائيلي صفقة الأسرى جيش الاحتلال إسرائيل حماس

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