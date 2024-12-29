الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

مظاهرة ضد نتنياهو،
مظاهرة ضد نتنياهو، فيتو

 تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة، ضد حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل الأسرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة جيش الاحتلال في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين لافتات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

 

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.


وفي السياق ذاته، رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

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