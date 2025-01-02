استمرار مقابلات اختيار قيادات الصف الثاني بالمحليات في الإسماعيلية (صور)

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لليوم الثاني، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة سكرتير قرية، سكرتير حي، نائب رئيس حي، رئيس قرية، والتي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تشكيل لجنة القيادات العليا

وضمَّت اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، مروة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، محمد سالم مدير الموارد البشرية، ووكيل مديرية التنظيم والإدارة.

جانب من المقابلات،فيتو

جانب من المقابلات،فيتو

إجراء اختبارات للمتقدمين

وتم استكمال إجراء المقابلات الشخصية لـ 18 متقدمًا، والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وأجروا عددًا من الاختبارات والامتحانات واجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات.

وخلال اللقاءات تم مناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم.

جانب من المقابلات،فيتو

جانب من المقابلات،فيتو

اختيار أفضل العناصر

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حرص اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة على اختيار أفضل العناصر للعمل بالمحليات، وتكون قادرة على العمل والعطاء، مع تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

وأكد على أهمية تلك الوظائف في التواصل مباشرة مع المواطنين واحتياجاتهم في القري والمراكز وكذلك متابعة تنفيذ خطط المحافظة للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين.



ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي للمحافظة والدفع بقيادات الصف الثاني نحو المسئولية والعمل الميداني، واختيار عناصر قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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