الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

ضبط 37 كجم كبدة مجهولة المصدر خلال حملات بالإسماعيلية

المضبوطات،فيتو
المضبوطات،فيتو

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والمجازر، تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمطاعم، وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالإسماعيلية.  

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نتائج حملات مديرية الطب البيطري 

وأشار دكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 37 كجم من كبدة مجمدة مجهولة المصدر، وتظهر عليها علامات الفساد، وتم تحرير المحاضر اللازمة. 

استمرار حملات مديرية الطب البيطرى 

تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ والتعاون التام بين كافة المديريات الخدمية؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير السلع بجودة متميزة.

 

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