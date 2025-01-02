الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

"تجارية الإسماعيلية" تستضيف جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسعار قبل رمضان

مجلس إدارة الغرفة
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فيتو

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية  برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية عن استضافة مدير جهاز حماية المستهلك.

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موعد عقد اللقاء 

ويقام اللقاء بمقر الغرفة التجارية في الإسماعيلية يوم الاثنين  الموافق 6 يناير  فى تمام الواحدة ظهرا بمقر الغرفة، استعدادا لاقامة معرض اهلا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.

 

دعوة عامة لجميع التجار 

وأعلنت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية إنه تم توجيه الدعوة لجموع تجار الغرفة المنتسبين للشعب النوعية من البقالة والمواد الغذائية والأسماك، والعطارة والياميش والحلويات بهدف الاتفاق على استراتيجية توافر السلع الاستراتيجية والعمل على  زيادة المعروض من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك وتحسين مستويات الاسعار "تخفيضات" عبر تقليص هامش الربح واختصار حلقات التداول المختلفة. 

 

مكافحة غلاء الأسعار  

وناشدت غرفة الإسماعيلية  جموع التجار الحضور للمشاركة فى مكافحة غلاء الأسعار، وإدخال" الفرحة" على مختلف الأسر بالمحافظة فى مثل تلك المناسبات والتخفيف عن كاهلها  تلبية لاحتياجات المواطنين.

يشار إلى  أن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

 

 

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