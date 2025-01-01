الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

حملات توعوية لإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو

قامت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، بتنفيذ حملة توعوية؛ لتوعية المواطنين بمدينة المستقبل بأهمية الوعي البيئي والحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للحفاظ على مستوى النظافة العامة بكافة مناطق المدينة.  

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تنظيم عدد من حملات التوعية 

وأوضحت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الإدارة قامت بحملات توعية للمواطنين على هامش فعاليات القافلة الطبية بمدينة المستقبل والتي أقيمت على مدار يومي ٣٠ و٣١ ديسمبر الماضي. 

جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو

 

استطلاع آراء المواطنين في مدينة المستقبل 

ومن جانبها أشارت المهندسة أميمة حفني مدير إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن الإدارة قامت بعمل استطلاع رأي حول إمكانية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين في مدينة المستقبل بجانب استطلاع رأي حول أماكن إنشاء غرف لتجميع المخلفات البلدية الصلبة على مستوى المدينة.
 

جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو
جانب من حملات التوعية،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة العامة بمدينة المستقبل، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وإيمانًا بأهمية المسئولية الاجتماعية وأهمية دور المواطنين في التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية حملات توعوية للحفاظ على البيئة البيئة مدينة المستقبل بالاسماعيلية

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