حملات توعوية لإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية (صور)

قامت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، بتنفيذ حملة توعوية؛ لتوعية المواطنين بمدينة المستقبل بأهمية الوعي البيئي والحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للحفاظ على مستوى النظافة العامة بكافة مناطق المدينة.

تنظيم عدد من حملات التوعية

وأوضحت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الإدارة قامت بحملات توعية للمواطنين على هامش فعاليات القافلة الطبية بمدينة المستقبل والتي أقيمت على مدار يومي ٣٠ و٣١ ديسمبر الماضي.

جانب من حملات التوعية،فيتو

جانب من حملات التوعية،فيتو

استطلاع آراء المواطنين في مدينة المستقبل

ومن جانبها أشارت المهندسة أميمة حفني مدير إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن الإدارة قامت بعمل استطلاع رأي حول إمكانية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين في مدينة المستقبل بجانب استطلاع رأي حول أماكن إنشاء غرف لتجميع المخلفات البلدية الصلبة على مستوى المدينة.



جانب من حملات التوعية،فيتو

جانب من حملات التوعية،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة العامة بمدينة المستقبل، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وإيمانًا بأهمية المسئولية الاجتماعية وأهمية دور المواطنين في التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.