الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظ بني سويف يتفقد أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد المشروع،فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي مركز ناصر،  الذي يتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة، لتقديم  خدمات المبادرات الرئاسية والخدمات التوعوية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

 

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ود. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 

 مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي ببني سويف

وتفقد محافظ بني سويف، المشروع، الذي يتكون من مبني رئيسي على مساحة 500 متر مربع تقريبا، يضم دور أرضي ودورين علوي، تشتمل على غرف تطعيمات، تأهيل زواج، خدمات معاقين وخدمات مراهقين وصيدلة وحمامات واستراحة ممرضيين وقاعة محاضرات، ومشغل وفرز وتعقيم ومغسلة ومخازن منتجات ومعدات، بجانب مبنى آخر للحضانة والسكنى على مساحة 130 متر تقريبًا، عبارة عن دور أرضي يشمل حضانة تتكون من فصول وغرفة إدارية، وحمامات وأوفيس  وغيرها بجانب منطقة ألعاب.

 

واستمع محافظ بني سويف، لشرح موجز حول مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز التي وصلت لنحو 95%، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأنه سيمثل إضافة متميزة تتكامل مع مشروعات حياة كريمة في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الأولية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في المناطق الريفية ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة.

 

كما تضمنت الزيارة مشروع مركز طب الأسرة الجاري تنفيذه ضمن مشروعات "حياة كريمة" تحت إشراف جهاز التعمير، حيث تجول المحافظ داخل المشروع المكون من دور أرضي و2 علوي، ومن المقرر أن يشتمل على عيادات طب أسرة، أسنان، ومتابعة حمل، وقياس مؤشرات حيوية وتطعيمات، وعيادة أطفال وغرف أشعة، تحكم، وتعقيم، وغيرها.

 

ووجه محافظ بني سويف، بتلافي بعض الملاحظات البسيطة ومراجعة توصيلات كابلات المرافق واشتراطات الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة دار الهندسة وجهاز التعمير ووحدة حياة كريمة بمحافظة بني سويف.

 

 

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