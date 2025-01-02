أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

تفقد الدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية الاطمئنان على أوضاع السوق وحركة البيع وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتابع المناويشى توفير الباعة بداخل السوق المنتجات والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وسط إقبال كبير من المترددين على السوق.

وكان أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تفقد سوق المزارعين بالإسكندرية للاطمئنان على أوضاع السوق، خاصةً في ظل الظروف الجوية المتقلبة وحالة النوة.

وأكد أحمد الوكيل خلال زيارته أهمية توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وسلامة المنتجات.

كما التقى الوكيل بمدير أمن الإسكندرية لمناقشة سبل تعزيز الأمن والنظام في السوق، بما يضمن سلامة المواطنين والبائعين على حد سواء، خاصةً في أوقات الذروة وتقلبات الطقس.

رئيس الغرفة التجارية يتفقد سوق المزارعين

وأعرب الوكيل عن تقديره للجهود التي تبذلها مديرية الأمن في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة آمنة للتجارة.

وشملت الزيارة لقاء عدد من البائعين والمزارعين للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز النشاط التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.

وشدد الوكيل على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ نتيجة لتغيرات الطقس، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء في سوق المزارعين دون معوقات.

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