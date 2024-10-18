الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الإسكندرية (صور)

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالإسكندرية، فيتو

 بدأت مواقف الإسكندرية في الإعلان عن زيادة التعريفة بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم، ورغم اعتماد التعريفة رسميا من محافظ الإسكندرية وبدء تطبيقها إلا أن محافظة الإسكندرية لم تعلن عنها كما هو معتاد عبر بيان صحفي حتى كتابة هذه السطور، والتي انفردت فيتو بإعلانها.

 

لصق التعريفة الجديدة 

 وقام اللواء أحمد قريش مدير مواقف محطة مصر، بالتعاون مع المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط وشرطة المرور، بمتابعة لصق التعريفة الجديدة للخطوط المختلفة على سيارات الأجرة، ووضعها على لافتات كبرى داخل المواقف، وكذلك التأكيد علي السائقين الالتزام بالأجرة المقررة 

السائقون بالتعريفة الجديدة غير واقعية

 فيما أكد عدد من السائقين أن رفع أسعار الأجرة والتعريفة الجديدة بعيدا عن الواقع، وبزيادات بين ١٣% إلى ١٥% وتراوحت بين ٢٥ قرشا و٥٠ قرشا و٧٥ قرشا كحد أقصى للأجرة الداخلية، و٥جنيهات و١٠ جنيهات لخارج المحافظات. 

وأوضحوا أن الزيادات لا تمت للواقع بصلة وهي للدعاية والشو الحكومي فمثلا الأجرة الجديدة ٦.٥٠ جنيه للهانوفيل في حين أنها ٧ جنيهات قبل الزيادة والآن أصبحت ٧ ونصف، وكذلك الهانوفيل منشية، والمحطه بيطاش جاءت في التعريفة الجديدة ٥.٧٥ في حين انها قبل الزيادة ٦.٥٠ جنيه وبعد الزيادة أصبحت ٧ جنيهات، وهكذا في باقي خطوط الإسكندرية ال٤٤، وأكد عدد من الأهالي نفس كلام السائقين.

 

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