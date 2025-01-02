الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

ماذا قال مدرب ميلان عن مواجهة نجله في كأس السوبر الإيطالي؟

سيرجيو كونسيساة مدرب
سيرجيو كونسيساة مدرب ميلان

كأس السوبر الإيطالي، رد سيرجيو كونسيساة مدرب ميلان على مواجهة نجله كونسيساو لاعب يوفنتوس غدا الجمعة في كأس السوبر الإيطالي.

ويلعب ميلان مع يوفنتوس مساء غدا الجمعة في دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب ‎ميلان في المؤتمر الصحفي: “مواجهة نجلي؟ لا توجد مشاعر خاصة بشأن هذا الأمر.. وأنا لم أنم جيدًا في الساعات الماضية لمعاناتي من بعض الأمور الصحية”.

 

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 

 ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى، بين إنتر ميلان وأتالانتا، لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، بين ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم 6  يناير  الجاري في ملعب "الأول بارك".

 

ويعد يوفنتوس  الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

 

ويلتقي إنتر ميلان وأتالانتا في التاسعة مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

 

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا 

 وتنطلق صافرة مباراة إنتر وأتالانتا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

وتبث مباراة إنتر ميلان أمام أتالانتا في مباريات السوبر الإيطالي عبر قنوات SSC السعودية.

وتشارك فرق إنتر ميلان، حامل لقب الدوري، ويوفنتوس حامل لقب الكأس، وميلان وصيف الدوري، وأتالانتا وصيف الكأس.

 

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الايطالي  للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

 

ويسعى إنتر ميلان للفوز على منافسة أتالانتا من أجل التأهل للمباراة النهائية، وتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا المتصدر ونابولي وصيف الترتيب.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين، في مسابقة الدوري في شهر أغسطس الماضي، حينما فاز إنتر برباعية نظيفة.

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