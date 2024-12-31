محافظ بني سويف يتفقد برنامج تدريب السيدات والفتيات على الخياطة والتفصيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الصناعات الحرفية بـ محافظة بني سويف، لتدريب السيدات والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، د. حسين محمد مدير الصناعات الحرفية بالديوان العام، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، د. محمد قريبة وكيل المديرية، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

تدريب السيدات والفتيات على الخياطة والتفصيل

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في الدورة التدريبية، التي تعقد بمركز الصناعات الحرفية بـ "بني عدي" وتستهدف تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة، وتفقد مكونات وتجهيزات المركز الذي يحتوى على معدات وأدوات التدريب على مهنة الخياطة، وتبادل الحوار مع المتدربات للإستماع لمطالبهن ومقترحاتهن لتعزيز الاستفادة من الدورة، حيث طالبن بالتوسع في البرنامج ودعمه بمزيد من الماكينات والمستلزمات الحديثة وزيادة عدد المتدربات.

وكلف محافظ بني سويف، مدير الصناعات الحرفية يإعداد مذكرة وافية بمطالب واحتياجات والسيدات والفتيات المتدربات لدراستها وتلبيتها قدر الإمكان ووفق المتاح، مؤكدًا أهمية التوسع في عقد وتنظيم مثل تلك البرامح التدريبية لتطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم للحصول على فرص عمل حقيقية في سوق العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بالقرية والقرى المجاورة لها.

صرف بدل نقدي وتوفيرالمُدربين والمعدات والخامات

من جهته قال مدير الصناعات الحرفية، أن الدورة التدرييبة يتم تنفيذها بتمويل ودعم من وزارة التنمية المحلية، على مدار 3 شهور منذ 15 ديسمبر الجاري حتى منتصف مارس 2025، وتستهدف تدريب 15 متدربا "بواقع 3 أيام في الأسبوع" يتم خلالها صرف بدل نقدي وتوفيرالمُدربين والمعدات والخامات، ومساعدة المتدربين في فتح مشروعات خاصة بهم سواء من خلال ورش حرفية أو مشروعات منزلية وتقديم التسويق والترويج لمنتجاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.