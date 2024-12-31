الأجهزة الأمنية تنجح في كشف غموض العثور على جثة شاب ببني سويف

كشف الأجهزة الأمنية بـ بني سويف، ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر بزراعات البنجر بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا، بعد 3 ساعات من الواقعة، حيث تبين أنه توفي إثر صعق كهربائي اثناء محاولته وآخرين سرقة كابلات الكهرباء.

بلاغ العثور على جثة شاب ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص يدعى "أحمد ع.ج"، عامل، يبلغ من العمر 32 عامًا، وتم توجيه تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

وعلى الفور أنتقل فريق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، برفقة فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني حول المكان لإجراء المعاينات الأولية وجمع الأدلة، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

سبب وفاة شاب بزراعات إهناسيا ببني سويف

وتبين من أقوال الأهالي أن المتوفى متغيب منذ ثلاثة أيام، ودلت التحريات الأولية ومعاينة النيابة العامة والطب الشرعي بـ بني سويف، أن سبب الوفاة يرجع لإصابته بصعق كهربائي أثناء محاولته وآخرين سرقة كابلات الكهرباء من مكان العثور على الجثة، حيث عُثر بجواره على أدوات قطع الكابلات، تم التوصل لاثنين ممن تواجدوا معه وقت حدوث الواقعة، وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة، حيث تبين مطابقة ما جاء بتقرير الطب الشرعي بما أشارت إليه تحريات المباحث الجنائية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثة.

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