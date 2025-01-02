"تضامن الدقهلية" تنظم معرض أثاث مجانيا للأسر الأولى بالرعاية بميت غمر

نظمت مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية معرض أثاث مجانيا للأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر الجوهرى بميت غمر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي -وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق.

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية، معرض الأثاث المنزلي بقرية كفر الجوهرى بميت غمر لدعم الأسر الأولي بالرعاية بقرى كفر المحمودية، ميت يعيش، الشهيد، الدبونية.

المعرض بالمجان لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت أن المعرض بالمجان لرفع العبء عن كاهل تلك الأسر الأولى بالرعاية، وجميع الحالات مسجلة بالجمعيات القاعدية بتلك القرى بعد إجراء البحث الاجتماعي والتحقق الميداني بالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية.

تردد "٧٠" أسرة على المعرض

والجدير بالذكر أن المعرض تردد عليه "٧٠" أسرة وتم تلبية احتياجاتهم من الأثاث الذي يوفر لهم حياة كريمة.

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