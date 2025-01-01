أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية السبت المقبل

أعلنت محافظة الدقهلية، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية حددت أماكن انقطاع المياه عن بعض المناطق يوم السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات.

خطة انقطاع المياه في الدقهلية السبت المقبل

وأوضحت الأماكن المستهدفة في انقطاع المياه وهي:



▪️ شها "المنطقة القبلية"

▪️محلة دمنه

وضعف المياه عن المناطق التالية:

▪️ قرية الدنابيق

▪️ قرية ميت مزاح

▪️قرية سلامون القماش

▪️شها "المنطقة الغربية"

مواعيد انقطاع المياه السبت في الدقهلية



سيتم انقطاع المياه لمدة 9 ساعات من الساعة 9:00 صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٤ حتى الساعة 6:00 مساءا يوم السبت ٢٠٢٤/١/٤، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦ بوصة المغذي لمنطقة محلة دمنه على خط المياه الرئيسي ٤٠٠ مم مركز المنصورة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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