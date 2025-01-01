الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية السبت المقبل

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعلنت محافظة الدقهلية، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية حددت أماكن انقطاع المياه عن بعض المناطق يوم السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات.

خطة انقطاع المياه في الدقهلية السبت المقبل

وأوضحت الأماكن المستهدفة في انقطاع المياه وهي: 


▪️ شها "المنطقة القبلية" 
▪️محلة دمنه
وضعف المياه عن المناطق التالية:
▪️ قرية الدنابيق 
▪️ قرية ميت مزاح 
▪️قرية سلامون القماش
▪️شها "المنطقة الغربية"

 

مواعيد انقطاع المياه السبت في الدقهلية 


سيتم انقطاع المياه لمدة 9 ساعات من الساعة 9:00 صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٤ حتى الساعة 6:00 مساءا يوم السبت ٢٠٢٤/١/٤، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦ بوصة المغذي لمنطقة محلة دمنه على خط المياه الرئيسي ٤٠٠ مم مركز المنصورة.

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السبت المقبل الصرف الصحي بالدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية سلامون القماش محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

محمد صلاح يسعى لإزاحة أسطورة الدوري الإنجليزي في 2025

وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن في الدوري المصري

أشرف صبحي يبحث إنشاء تراك تعليمي للسيارات والدراجات الكهربائية بمراكز الشباب
ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

أسعار الذهب فى التعاملات المسائية 1-1- 2025

منوعات

المزيد

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية