نائب محافظ الوادي الجديد تبحث خطة رفع كفاءة المنازل بقرى "حياة كريمة"

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم، اجتماعًا لوضع خطة عمل وبحث الخطوات التنفيذية لرفع كفاءة المنازل بقرى حياة كريمة بمركز الفرافرة، مع جهات استشارية معنية بالعمران البيئي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد عبد الخالق مسؤول ملف حياة كريمة بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير الوحدة المعلوماتية المكانية بالمحافظة.

حيثُ ناقش الاجتماع إقامة مشروعات تنموية داخل القرى لضمان تحسين المستوى الاقتصادي للأسر، من خلال دمج السكن الكريم مع المشروعات التنموية، وذلك بتطبيق تجربة "المنزل المُنتِج" من خلال توفير مساحة مهيأة داخل كل منزل لممارسة حرفة يدوية تدر دخل على الأسرة، مع مراعاة تكوين مجتمعات سكنية متجانسة وتجميع كل حرفة في مكان واحد لتعميم فكرة "القرية المنتجة" وتسهيل تسويق المنتجات وتوزيعها من خلال إجراء التعاقدات لتحقيق الاستدامة.

وأضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن تطبيق هذه الفكرة يستهدف تحقيق منفعة أكبر لسكان القرى وتمكينهم اقتصاديًّا بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهم، ووجهت بحصر الحرف اليدوية بالمحافظة ككل، ومركز الفرافرة بشكل خاص كأولوية أولى، وتقييم التكلفة لكل وحدة سكنية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذها.

وأشارت نائب المحافظ، إلي أنه سيتم التنسيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لإيفاد لجنة لمعاينة المنازل بمركز الفرافرة وحصر عددها واحتياجاتها، وتحديد أنسب الحلول والتصاميم المتناسبة مع عدد السكان، والحرف اليدوية القابلة للتعميم وذات الجدوى؛ لتطوير نموذج متكامل مع الجهات المسئولة عن الدعم المادي للمشروع والمتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني؛ مؤكدةً على قيام المحافظة بتقديم كافّة أوجه الدعم بما يحقق الصالح العام ويضمن حياة كريمة للأهالي.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجهات الدولة المصرية وجهود وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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