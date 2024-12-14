السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الدقهلية تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات للأطفال ضمن مبادرة "بداية"

حضانات الاطفال بتضامن
حضانات الاطفال بتضامن الدقهلية، فيتو

نفذت دور حضانات الأطفال بـ تضامن الدقهلية عددا من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز تنشئة الطفل، وذلك  ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

 استمرار الأنشطة والفاعليات  بحضانات الأطفال بالدقهلية في مبادرة "بداية جديدة"

وتحرص المبادرة على تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، ومواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة الطفل في تأسيسه البدني، والمحافظة علي الأسنان، وأيضا تعليم عدد من السلوكيات مثل تعليم زراعة الزهور والاهتمام بها بالمنازل.

تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة

كما تم تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة، وذلك في اطار استمرار الأنشطة والفاعليات  بحضانات الأطفال في الدقهلية في مبادرة "بداية جديدة "، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية، وفي اطار اهتمام  وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية الطفولة المبكرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بداية جديدة لبناء الإنسان حضانات الأطفال صحة الطفل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وكيل تضامن الدقهلية يتفقد الجمعيات الأهلية

"تضامن الإسماعيلية" تنظم ندوات توعوية عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما (صور)

وكيل تضامن النواب: قانون الضمان الاجتماعي يوفر حياة كريمة للمواطنين

السيسي يعبر عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة خاصةً المأساة الإنسانية في غزة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منوعات

المزيد

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

المزيد
الجريدة الرسمية