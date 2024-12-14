تضامن الدقهلية تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات للأطفال ضمن مبادرة "بداية"

نفذت دور حضانات الأطفال بـ تضامن الدقهلية عددا من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز تنشئة الطفل، وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

استمرار الأنشطة والفاعليات بحضانات الأطفال بالدقهلية في مبادرة "بداية جديدة"

وتحرص المبادرة على تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، ومواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة الطفل في تأسيسه البدني، والمحافظة علي الأسنان، وأيضا تعليم عدد من السلوكيات مثل تعليم زراعة الزهور والاهتمام بها بالمنازل.

تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة

كما تم تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة، وذلك في اطار استمرار الأنشطة والفاعليات بحضانات الأطفال في الدقهلية في مبادرة "بداية جديدة "، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية، وفي اطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية الطفولة المبكرة

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