الخميس 02 يناير 2025
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الصحة تدعم مستشفى "شبراهور" و"ميت غمر" في الدقهلية بجهازي أشعة جديدين

دعم صحة الدقهلية
دعم صحة الدقهلية بجهازي أشعة جديدين، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن وصول جهازي أشعة من وزراة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور  لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.


الصحة تدعم مستشفى "شبراهور" و"ميت غمر" بجهازي أشعة جديدين

وأوضح مدكور، أن مستشفى ميت غمر استقبل جهازا للرنين  المغناطيسى فى حين وصل لمستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية.

 

ولفت إلى أن ذلك  يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
 

الصحة تدعم المستشفيات بأجهزة أشعة

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية في الدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.


ومن المقرر أن تكون الأجهزة متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها. 

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استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة 


يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.

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الخدمات الطبية المقدمة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتورة هالة المقدمة للمرضى خدمة المواطنين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

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