الصحة تدعم مستشفى "شبراهور" و"ميت غمر" في الدقهلية بجهازي أشعة جديدين

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن وصول جهازي أشعة من وزراة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.



الصحة تدعم مستشفى "شبراهور" و"ميت غمر" بجهازي أشعة جديدين

وأوضح مدكور، أن مستشفى ميت غمر استقبل جهازا للرنين المغناطيسى فى حين وصل لمستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.



الصحة تدعم المستشفيات بأجهزة أشعة

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية في الدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.



ومن المقرر أن تكون الأجهزة متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.

استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة



يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.