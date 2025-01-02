الخميس 02 يناير 2025
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دار العربي تصدر كتاب «صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة» لـ علي التركي

علي التركي
علي التركي

أصدرت دار العربي للنشر كتابًا جديدًا بعنوان «صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة»، للكاتب الصحفي الدكتور علي جمال التركي، الذي يعرض فيه التحولات العميقة التي شهدتها صناعة الصحافة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

يتناول الكتاب مجموعة من التحولات المتعددة التي أثرت على الصحافة، بدءًا من تغييرات المحتوى وطريقة الإنتاج، مرورًا بالتحولات الإدارية والاقتصادية، وصولًا إلى تغيرات طبيعة الجمهور ووسائل الاتصال، كما يركز على التأثيرات التي أحدثها نهج المنصات المتعددة، وكيف أثر ذلك على المؤسسات الصحفية والعاملين في مجال الاتصال.

كما يعرض الكتاب تأثير هذه التحولات على العملية التحريرية، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الصحفيين وتدريبهم على المهارات الجديدة المطلوبة في عصر الرقمنة. 

ويتناول الكتاب أيضًا التأثيرات الاقتصادية لهذا النهج، موضحًا كيف ساعد على فتح نوافذ جديدة للربح والتمويل، في وقت تعاني فيه العديد من المؤسسات من أزمة مالية خانقة.

ويستعرض الكتاب بالتفصيل ملامح الأزمة الاقتصادية التي تضرب الصحافة المصرية، مشيرًا إلى تداعياتها على مختلف أنماط الملكية: القومية، الحزبية، والخاصة، بما في ذلك المؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، مثل المؤشرات الاقتصادية العامة والقيود التشريعية، وتأثيرها على حقوق الصحفيين وظروف عملهم.

ويوضح الكتاب أزمة التكامل الإداري بين المنصات المختلفة داخل المؤسسات الصحفية وأسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير التدريب المتواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

كما يتناول الكتاب مسألة التمويل، والتحديات التي تواجهها المؤسسات في إيجاد موارد جديدة، ويقترح إقامة مؤتمرات وحوارات فعالة بين العاملين في مجال الصحافة لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة.

ويطرح الكتاب عددا من الحلول لمشكلات التمويل، مثل الإعفاءات الضريبية على الصحفيين والإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية تخفف من قيود إصدار الصحف.

ويعد على جمال التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله العديد من المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية، والدكتوراه في اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية.

وسبق وصدر لــ «التركي» كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام 2017، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021، وكتاب «الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الحديثة» عن دار العربي للنشر عام 2023، بالإضافة لعمله في عدد من المواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية المصرية والعربية،.

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الصحافة المصرية المؤسسات الصحفية دار روافد للنشر دار العربي للنشر مؤشرات الاقتصاد
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