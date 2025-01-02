الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فيلم A COMPLETE UNKNOWN يحصد تقييمات إيجابية بعد طرحه في السينمات

فيلم A COMPLETE UNKNOWN
فيلم A COMPLETE UNKNOWN

تيموثي شالاميت، منح موقع Letterboxd، فيلم "A Complete Unknown"، للنجم تيموثي شالاميت،  4 نجوم من أصل 5، وهو ما يعد تقييم مرتفع، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه رسميًّا للمشاهدة، في صالات السينما.

فيما حصل فيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown، على تقييم بلغ 76% من النقاد، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes' بعد 38 مراجعة نقدية.

 

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أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown

وطرح رسميا أول بوسترات دعائية، لفيلم السيرة الذاتية، عن الموسيقى الشهير بوب ديلان، "A Complete Unknown"، والذي يجسد دوره الممثل الشاب تيموثي شالاميت، فيما تلعب الممثلة إيل فانينج، دور دور سيلفي روسو، والعرضه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

 

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تيموثي شالاميت يجسد شخصية بوب ديلان

وأعلن رسميا، الممثل تيموثي شالاميت، عن تجسيده، لـ شخصية الموسيقي الشهير، بوب ديلان في فيلم سينمائي، يحمل عنوان "A Complete Unknown"، ومن إخراج جيمس مانغولد.

تفاصيل فيلم بوب ديلان

وتحدث مخرج الفيلم، جيمس مانجولد، مؤخرا في بودكاست، "Happy Sad Confused" (عبر IndieWire)، عن الفيلم، موضحا أن فيلم "A Complete Unknown"، لا يمكن تصنيفه، فيلمًا عن السيرة الذاتية للموسيقي، بوب ديلان، ولكنه فيلم عن "لحظة محددة جدًا"، في حياة الموسيقي الشهير، وهي المشهد الشعبي في مدينة نيويورك في ستينيات القرن الماضي،

فيما يرى المخرج أن خصوصية الفيلم، هي أحد الأسباب التي تجعل، الموسيقي بوب ديلان الحقيقي، يدعم بشدة صناعة الفيلم.

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وقال مانجولد: “إن أفضل الأفلام الواقعية، لا تكون أبدًا من المهد إلى اللحد، ولكنها تدور حول لحظة محددة للغاية.. والفيلم يركز علي فترة بوب ديلان، في الستينيات بمدنية نيويورك، عندما وصل إليها هذا الصبي البالغ من العمر 17 عامًا، وفي جيوبه 16 دولارًا فقط،  ليلتقي بـ وودي جوثري، الموجود في المستشفى، ويحتضر بسبب مرض عصبي، ويغني وودي أغنية كتبها له ويصادق بيت سيجر، الذي هو بمثابة ابن لوودي، ويجهزه بيت للحفلات في النوادي المحلية، وهناك تقابل جوان بايز، وكل هؤلاء الأشخاص الآخرين الذين هم جزء من هذا العالم”.

بوب ديلان يدعم فيلم A Complete Unknown

وفقًا لـ مانجولد، فإن الموسيقي بوب ديلان يدعم صناعة الفيلة بشدة، مشيرا إلي أن دعم بوب ديلان الحقيقي للفيلم، امتد إلى تقديم ملاحظات حول السيناريو وعقد اجتماعات متعددة مع مانجولد.

وقال مانجولد: "لقد أمضيت عدة أيام ساحرة للغاية بصحبة بوب ديلان،  وتحدثت معه على انفراد عدة مرات، وشرحت له النص، وكل ما يتعلق بالفيلم، انه يحب الأفلام، واذكر في المرة الأولى التي جلست فيها مع بوب، كان أول ما قاله لي هو: "أنا أحب Cop Land".

كان فيلم "Cop Land" هو الجهد الإخراجي الثاني لمانجولد، فيما سيكون فيلم "A Complete Unknown" هو الفيلم الثالث عشر للمخرج، والذي يعود إلى الفضاء المستقل بعد عمله في الاستوديو في فيلم "Indiana Jones and the Dial of Destiny". 

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A Complete Unknown بوب ديلانA Complete Unknown تفاصيل فيلم A Complete Unknown فيلم A Complete Unknown مشاهدة A Complete Unknown

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