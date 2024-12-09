اتهام المطرب جاي زي وصديقه ديدي باغتصاب قاصر منذ 24 عاما

ديدي ، ذكرت قناة ن بي سي نيوز الأمريكية، في تقرير أن المنتج والمغني الشهير، جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بصحبة صديقه، ديدي عام 2000، وذلك وفقا لدعوى مدنية.

تفاصيل اتهام جاي دي باغتصاب فتاة

وأوضحت قناة إن بي سي نيوز، في تقريرها الجديد الصادم، أن جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا مع ديدي في عام 2000.

وتم رفع الدعوى الفيدرالية في الأصل في أكتوبر الماضي، في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث أدرجت كومبس كمدعى عليه، ليتم إعادة رفعها يوم الأحد الماضي لتشمل جاي زي.

وقالت المدعية المجهولة، التي تم تحديدها فقط باسم "جين دو"، إن الاعتداء حدث، بعد أن تم نقلها بالسيارة إلى حفل ما بعد حفل توزيع جوائز، MTV Video Music Awards.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي، للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق على ما إذا كان المكتب، يتابع القضية عندما عُرض عليه تقرير إن بي سي نيوز عن الدعوى القضائية.

ديدي يحاول الحصول علي كفالة مقابل 50 مليون دولار

في سياق متصل، وللمرة الثالثة رفض القاضي، اقتراح شون "ديدي" كومبس، بالإفراج عنه بكفالة مالية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في جزيرة خاصة أثناء انتظاره محاكمته.

وذكر الموقع الفني، أن ديدي حاول للمرة الثالثة إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 50 مليون دولار، بعد أن رفض القضاة طلبه مرتين، ليصدم بإصرار القاضي علي استمرار حبسه ورفض طلب الإفراج عنه للمرة الثالثة.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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