الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات يصل إلى السعودية

وفد سوري يزور السعودية،
وفد سوري يزور السعودية، فيتو

وصل وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات فى الإدارة الجديدة، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، فى أول زيارة لوفد رسمى سوري إلى دولة عربية.

وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية 

وضم الوفد السوري الذي وصل السعودية، وزير الخارجية فى الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وجاءت زيارة الوفد السوري إلى المملكة، تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

السعودية تدعو وزير الخارجية السوري لزيارة المملكة

وكان  وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أعلن نهاية شهر ديسمبر الماضى، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

وأكد أسعد الشيباني حينها، أنه "قبل الدعوة لزيارة السعودية بكل حب وسرور وأنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية"، وأكد أنه يتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الرياض في كافة المجالات.

وكان وفد سعودي رسمى زار العاصمة السورية دمشق، والتقى مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وأفادت مصادر سورية حينها، أن زيارة الوفد السعودي إلى دمشق جاءت بهدف بحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية

 

 

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وفد سوري السعودية أسعد الشيباني وزير الدفاع مرهف أبو قصرة رئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الشيباني وزير الخارجية السوري أحمد الشرع

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