الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة السورية

أنس خطاب، فيتو
أنس خطاب، فيتو

 قالت قناة الشرق فى خبر عاجل لها قبل قليل، إن القيادة العامة السورية أصدرت قرارًا بتعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية.

 

الشرع يجتمع بوفد القبائل والعشائر العربية في سوريا

 جدير بالذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اجتمع بوفد القبائل والعشائر العربية في سوريا، وبحث معه التطورات الأخيرة في البلاد وسبل المضي في تحديث المنظومة السياسية والاجتماعية.
 

وقد أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا، أنها تعمل حاليا على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بين مكونات وأطياف الشعب السوري.

 

وأضافت أن الاجتماع الموسع لإطلاق الحوار الوطني الشامل، ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.

 

دعوات إلى ممثلي الفصائل العسكرية التي شاركت بالثورة السورية

 ومن المقرر أن تدعو الحكومة السورية المؤقتة للمؤتمر ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، كما أنها ستوجه دعوات إلى ممثلي الفصائل العسكرية التي شاركت بالثورة السورية.

كما أنه من المقرر أيضا أن يضع الاجتماع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.

 

بناء الجسور مع القيادة السورية الجديدة

جاء ذلك بالتزامن مع تحول العاصمة السورية مؤخرا إلى قِبلة للوفود الآتية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة، لبناء الجسور مع القيادة السورية الجديدة.

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الشرع يجتمع بوفد القبائل والعشائر العربية في سوريا

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القيادة العامة السورية أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع سوريا

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