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خارج الحدود

تفويض مجلس التعاون الخليجي للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم سوريا

وزير خارجية سوريا،
وزير خارجية سوريا، فيتو

التقى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

تفويض مجلس التعاون الخليجي للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم سوريا

وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، مساء الاثنين، إن حكومته تلقت دعوة لتفويض مجلس التعاون الخليجي للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم سوريا، وعبر عن ترحيبه بهذه الدعوة.

 

وأضاف الشيباني فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع الوفد: "سوريا تعود تدريجيًا لدورها العربي الفاعل ونسارع في بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع علينا بشكل سريع".

 

وطالب وزير الخارجية السوري، بالضغط لرفع العقوبات المفروضة على سوريا "لإفساح المجال أمام الدول لإنعاش السوق الاقتصادية".

 

وفي وقت سابق، دعا الشيباني الكويت في مؤتمر صحفى مشترك مع اليحيا والبديوي إلى فتح سفارتها في دمشق، واستئناف العلاقات الدبلوماسية "في القريب العاجل".

الخارجية السورية تشيد بكلمات الوفود الخليجية

وأضاف وزير الخارجية السوري، أن كلمات الدعم من الوفد الخليجي "أعطتنا أملًا في مستقبل جديد".

         

من جانبه قال الوزير الكويتي إن زيارة الوفد الخليجي لدمشق جاءت بناء على تكليف من دول المجلس، مضيفًا: "زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن تؤكد التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

 

وأكد أن دول مجلس التعاون تؤمن بأن أمن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي.

 

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