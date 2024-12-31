وزير الخارجية السوري يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وإعادة فتح السفارات

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة دمشق، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وشدد وزير الخارجية السوري خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال البعثة الأوروبية دعم الاتحاد للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، مشيرًا إلى أهمية الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما دعا وزير الخارجية السوري الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح سفارات دوله في دمشق، وتفعيل دورها بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

الشيباني يتلقى دعوة لزيارة السعودية

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال الشيباني: "تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات."

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