الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية

وزير الخارجية السوري،
وزير الخارجية السوري، فيتو

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال الشيباني: "تلقيت دعوة رسمية من  وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية  فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات."

 وفد سعودي يزور العاصمة دمشق 

وكان وفد سعودي زار العاصمة السورية دمشق، والتقى مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وبحسب مصادر سورية فإن زيارة الوفد السعودي إلى دمشق جاءت بهدف بحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المملكة العربية السعودية العاصمة السورية دمشق السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إدارة العمليات العسكرية في سوريا

مواد متعلقة

الشرع: تنظيم انتخابات فى سوريا يستغرق 4 سنوات والمواطن سيشعر بالتحسن بعد عام

إيران: ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بالأسماء، وزارة النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات بأسيوط لإنشاء مشروع محور منفلوط

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية