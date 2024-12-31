أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

قالت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

تفاصيل اتصال وزير الخارجية مع أسعد الشيباني

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي، أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

عبد العاطي يؤكد لوزير خارجية سوريا دعم مصر لاستقرار بلاده

وأضاف عبد العاطى خلال اتصاله مع وزير الخارجية السوري، أن مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية شدد كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها. وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

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