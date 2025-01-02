منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

بعد وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حرصت مواطنة أمريكية تدعى سالي ماي هوليس على إعلان أنها ليست المالكة الوحيدة للمنزل الذي تعيش فيه منذ 36 عامًا في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.

منزل جيمي كارتر

وقالت المواطنة الأمريكية للزائرين الذي يتوقفون عند منزلها: "هذا منزل جيمي!"، إشارة بذلك إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى أنه ساعد هو وزوجته روزالين في عام 1988 فريقًا من منظمة (هابيتات فور هيومانيتي) في بناء المنزل الذي يضم ثلاث غرف ودورتي مياه لتقيم به هوليس (86 عامًا) منذ ذلك الحين، وفق "رويترز".

كان كارتر، الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 100 عام من أكبر الداعمين لمنظمة "هابيتات فور هيومانيتي" غير الربحية التي ساعدت أكثر من 59 مليون شخص في بناء أو ترميم منازل في أكثر من 70 دولة.

ووفقًا لموقع (مركز كارتر) على الإنترنت، فقد قدم المركز التابع للرئيس الأسبق المساعدة في بناء 4447 منزلًا في 14 مقاطعة، وتولى كارتر بنفسه ترميم كثير من هذه المنازل.

ذكريات مساعدة كارتر في بناء شرفة بمنزلها

واستعادت هوليس ذكريات مساعدة كارتر في بناء شرفة بمنزلها قائلة: "لقد كان بسيطًا جدًّا، تمامًا كأي شخص آخر، لقد قطع جيمي الخشب، وأنهينا العمل في ذلك اليوم، استمرت الشرفة الخلفية على حالها لمدة 30 عامًا حتى غيرتها الشهر الماضي".

واختتمت حديثها قائلة: سيكون فضلًا إلهيًّا إذا التقينا إنسانًا آخر مثل جيمي كارتر.

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