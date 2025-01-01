الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: سأحضر جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيحضر الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام.

وعندما دخل ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مار الاجو بولاية فلوريدا، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في الكاتدرائية الوطنية في التاسع من يناير في واشنطن العاصمة.

ورد ترمب «نعم، سأكون هناك. لقد تمت دعوتنا».

وفي الحفل الذي حضره الملياردير إيلون ماسك وآخرون من داعمي الرئيس المنتخب، سُئل ترامب أيضا عن الرسالة التي يود توجيهها للجمهوريين الذين لم يدعموا مثله إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وقال ترامب للصحفيين «أعتقد أنهم سيدعمون رئيس مجلس النواب جونسون. إنه الشخص القادر على الفوز الآن. الجميع تقريبا يحبونه. هناك آخرون غيره جيدون جدا أيضا، لكن هناك 30 أو 40 شخصا لا يحبونهم».

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له يوم الجمعة بعد أداء الكونجرس الجديد اليمين.

لكن تحرك 34 جمهوريا للتصويت ضد مشروع قانون التمويل المؤقت الذي اقترحه جونسون في ديسمبر أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيواجه صعوبة في حشد الدعم الكافي لإعادة انتخابه.

وسئل ترامب أيضا عن التحول الواضح في موقفه بشأن استخدام برنامج تأشيرات إتش-1بي لجذب العمالة الأجنبية، إذ انتقده في السابق ثم انحاز إلى ماسك في الدفاع عنه بوصفه أداة لاستيراد المواهب.

ورد ترامب قائلا  «لم أغير رأيي. لطالما شعرت بأننا بحاجة إلى وجود الأشخاص الأكثر كفاءة في بلدنا. نحن بحاجة إلى قدوم الأذكياء إلى بلدنا، نحتاج إلى قدوم الكثيرين».

ويعتقد بعض أنصار ترامب أن تخصيص هذه التأشيرات يقلص العمالة الأمريكية ويتعارض مع أجندته “أمريكا أولا”.

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