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خارج الحدود

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود

شرطة الجبل الاسود،
شرطة الجبل الاسود، فيتو

لقي ما لايقل عن 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في إطلاق نار وقع بالجبل الأسود، بحسب وكالة فرانس برس.

إطلاق نار في مطعم بالجبل الأسود

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة الجبل الأسود اليوم الأربعاء أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مطعم بالقرب من مدينة سيتينيي.

وقالت قناة "مونتينيجرو فيجيستي" إن شجارا وقع بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت أن خمسة أشخاص قتلوا، ولا يزال المشتبه به طليقا.

ولم تحدد الشرطة العدد النهائي للقتلى والمصابين.

وأرسلت شرطة الجبل الأسود قوات خاصة إلى المنطقة وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت في بيان: "جميع وحدات الشرطة المتاحة متواجدة على الأرض وتقوم بأنشطة في نطاق سلطاتها" للقبض على المشتبه به.

حوادث إطلاق النار 

وتعد حوادث إطلاق النار دون تمييز نادرة نسبيا في الجبل الأسود.

وفي 2022، قُتل 11 شخصا، بينهم طفلان ومسلح، وأصيب ستة في واقعة إطلاق نار دون تمييز في الجبل الأسود.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة على حيازة الأسلحة، لا تزال منطقة غرب البلقان تنتشر بها الأسلحة غير القانونية والتي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

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الجبل الاسود حوادث إطلاق النار مونتينيجرو

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