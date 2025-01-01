الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

إصابة 7 عمال في حادث تصادم بصحراوي المنيا

إصابة 7 عمال في حادث
إصابة 7 عمال في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أصيب 7 عمال إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي بتروسيكل، على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

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أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم جرار زراعي بتروسيكل، على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.


أسماء المصابين في حادث صحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين إصابة  7 عمال وهم: محمود حسانين غالي، 50 سنة، عبد الرحمن عبد العظيم غالي، 23 سنة، عيد عبدالباسط محمد، 50 سنة، شعبان شحاتة عبدالعليم، 32 سنة، محمود جمعة عبدالحليم، 30 سنة، رمضان رجب صلاح، 30 سنة، ومحمد نادي عبد الرحيم، 24 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز العدوة.

إصابة 7 عمال في حادث تصادم بصحراوي المنيا 


تم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي في المنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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