الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بنعناع الجنينة، احتفال سودانيين داخل ميكروباص بشارع فيصل يثير الجدل فى الخرطوم (فيديو)

ميكروباص فيصل، فيتو
ميكروباص فيصل، فيتو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان اليوم، يظهر عددا من أبناء الجالية السودانية فى مصر، خلال تفاعلهم داخل ميكروباص بـ شارع فيصل بمحافظة الجيزة على أغنية نعناع الجنينة للفنان محمد منير.

غناء عدد من السودانيين فى مصر داخل ميكروباص فيصل

وأظهر المقطع المصور طلابا من السودان خلال تفاعلهم بالرقص والغناء داخل حافلة نقل ركاب “ميكروباص” بشارع فيصل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل فى الداخل السوداني، ما بين الإشادة والانتقاد.

وعلق عدد من المستخدمين فى السودان على مقطع الفيديو، معبرين عن استيائهم لتجاهل أبناء الوطن المحنة التى تمر بها البلاد، وانشغالهم بالغناء داخل وسائل المواصلات فى بلد آخر، فى وقت يتعرض فيه الشعب لمجازر على يد ميلشيا الدعم السريع.

إشادة بغناء أبناء السودان فى مصر لأغانى محمد منير 

فى المقابل، عبر عدد آخر عن إعجابهم بتكييف هؤلاء الطلاب مع أوضاعهم فى مصر، برغم تهجيرهم بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، وتركهم منازلهم ودراستهم.

كلمة البرهان فى الذكرى الـ 69 لاستقلال السودان 

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه مساء اليوم، كلمة إلى المواطنين بمناسبة الذكرى الـ 69 لاستقلال السودان.

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فى كلمته: “نحن نعد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني لا يمنعنا ذلك من الإنخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى وفي هذا السياق تعددت المبادرات والمنابر الداعية لوقف الحرب فكان طريقنا واضح وهو طريق الشعب أن لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى”.

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شارع فيصل الجالية السودانية فى مصر السودان نعناع الجنينة محمد منير الدعم السريع الجيش السوداني مجلس السيادة السوداني

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لحرب السودان على دول المنطقة

نموذج ليبيا، وزير خارجية السودان يحذر من مخطط كارثي يستهدف بلاده

بسبب امتحانات الشهادة الثانوية، قرار بقطع الإنترنت عن جميع أنحاء السودان

ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

4262 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب تتراجع مساء أول أيام 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية

منوعات

المزيد

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)

مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية