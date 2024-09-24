شرطة المرافق تفتح شارع فيصل واللبيني أمام المارة وتغلق 10 محلات

وجهت شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المحلية حملة مكبرة، أسفرت عن إغلاق 10 محلات غير مرخصة و4 مقاهٍ مخالفة لقرار الإغلاق، وغير مرخصة بدوائر أقسام شرطة الطالبية والهرم وجنوب الجيزة.

كما نجحت الحملة في رفع الإشغالات والبائعة الجائلين بالشوارع الجانبية بفيصل واللبيني وفتح الطرق الرئيسية أمام العامة وضبط 4 تكاتك مخالفة تسير عكس الاتجاه.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي.