بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

بعد أيام من إعلان تركيا، التوسط في مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إنه بإمكان أنقرة التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات العربية المتحدة.

أردوغان يعرض على البرهان التوسط بين السودان والإمارات

وعرض الرئيس التركي أردوغان، على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التوسط في حل الخلاف بين السودان والإمارات، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان والبرهان، بحث خلاله الرئيس التركي مع رئيس مجلس السيادة السوداني، العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي مع البرهان، دعم بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، ومنع أن يصبح مجالا للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ويشوب العلاقات بين السودان والإمارات، حالة من التوتر فى العلاقات بين البلدين، على خلفية اتهام الخرطوم لأبوظبى بدعم مليشيا الدعم السريع التى يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.

الخلافات والاتهامات المتبادلة بين السودان والإمارات

وسبق أن اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت أبوظبى تلك المزاعم، وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".

محمد بن زايد والبرهان، فيتو

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، معارك ضد الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بسبب أطماع الأخير فى السيطرة على مقدرات الدولة والاستيلاء على الحكم، وخلفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

توسط تركيا لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا

كما أشار أردوغان خلال اتصاله مع البرهان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بينهما سيسهم في السلام في المنطقة.

ونشرت تركيا الأربعاء الماضى، "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال، لتعزيز عملية السلام في القرن الإفريقي.

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استضاف أردوغان، الأربعاء الماضى، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.

واتفق الطرفان وفق دائرة الاتصال التركية، على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانبا، والمضي قُدما بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق إعلان أنقرة.

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