مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

عودة السودانيين، وجه مصدر سودانى مسئول، رسالة إلى أبناء الجالية السودانية فى مصر، أكد خلالها أن السلطات المصرية تعمل على تذليل وتسهيل عمليات العودة الطوعية إلى السودان.

مسئول سوداني يعلن أعداد الأفراد العائدين من مصر

وقال المصدر لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن معبر أشكيت الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية استقبل عددًا كبيرًا من السودانيين الذين لجأوا إلى مصر بسبب الحرب مع ميلشيا الدعم السريع، في إطار العودة الطوعية، إلى جانب عدد من المرحلين من مخالفي لوائح الدخول.

وتابع المصدر السوداني وفق التصريحات التى نقلتها الوكالة الرسمية، إن عدد الذين عادوا إلى البلاد عبر معبر أشكيت في شهر أغسطس الماضى بلغ 7890 شخصًا، وفي شهر سبتمبر 12539 شخصًا، غالبيتهم من الأسر.

رسالة طمأنة للسودانيين فى مصر حول تسهيل إجراءات العودة

وشدد المصدر فى رسالة طمأنة لأبناء الجالية السودانية، أن الجهات المختصة فى مصر تقوم بتذليل وتسهيل عمليات العودة الطوعية للسودان عبر المعابر البرية بحلفا.

وتوقع أن تشهد المعابر الأيام المقبلة في حلفا زيادة في العودة الطوعية، من مصر إلى السودان، بعد قضاء أشهر طويلة بعيدا عن الوطن هربا من المعارك مع ميلشيا الدعم السريع.

قامت هيئة المواني البرية المصرية، بالتنسيق مع عدد من الجهات، وأعلنت الطوارئ على الحدود مع السودان بين ميناء آرقين وقسطل على الحدود، لسرعة التعامل مع التكدس والزحام على حدود السودان، فى ظل كثافة أعداد المواطنين الراغبين فى العودة إلى الخرطرم.

على صعيد آخر، تواصل الهيئة العامة للمواني البرية والجافة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة التسهيلات للسودانيين والمسافرين عبر معبر آرقين وقسطل البريين والحدوديين مع السودان.

حيث تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف في المينائين بالتنسيق مع الإسعاف المصري.