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خارج الحدود

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

البرهان يتلقى وكيل
البرهان يتلقى وكيل الأمم المتحدة، فيتو

اتخذ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، قرارًا بخصوص تسهيل وصول المساعدات الأممية إلى المواطنين، بهدف تفويت الفرصة على المتربصين بالتدخل في السيادة السودانية بذريعة عرقلة السلطات إيصال المساعدات.

 

البرهان يوجه بتسهيل وصول المساعدات الأممية للسودانيين

ووجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الجهات ذات الصلة بالدولة بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية، والاستفادة من مطارات كل من مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ومطار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق كمراكز إنسانية لتشوين مواد الإغاثة.

والتقى البرهان اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بحضور السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة.

وقال السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي، أن اللقاء كان إيجابيًّا ومثمرًا تطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، منوهًا بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبر خلال اللقاء عن رضاه لما تقدمه وتقوم به الحكومة السودانية من تسهيل للإجراءات لوصول المساعدات الإنسانية ووصول فرقهم الفنية إلى المناطق التي طلبوا زيارتها.

 

البرهان يسمح بتحرك موظفي وكالات الأمم المتحدة مع القوافل 

كما وجه البرهان، بإمكانية تحرك موظفي وكالات الأمم المتحدة مع القوافل التي تنطلق من المناطق المذكورة والإشراف على توزيع المساعدات للمحتاجين والعودة إلى نقطة الإنطلاق فور الانتهاء.

في ذات السياق، أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حرص الحكومة السودانية على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات العاملة فى الحقل الإنساني بما يمكنها من إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

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