أخبار الاقتصاد اليوم: ضخ 6 مليارات جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة.. زيادة أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك والنسكافيه.. وعودة تطبيق إنستاباي للعمل بشكل طبيعي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.

أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين.

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% أصبح في متناول اليد.

لاجارد قالت في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في 2024 من حيث خفض التضخم، ونأمل أن يكون 2025 هو العام الذي نحقق فيه الهدف المتوقع والمخطط له في استراتيجيتنا

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن عام 2024 شهد أحداث جيوسياسية متوتره وضغوطات بيعية من قبل المحليين للمفاضلة بين بدائل الاستثمار وتوقعات لنتائج أعمال متنامية قوبلت بخفض لمستوي التوقعات بسبب التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر الأعلى سخونة وتصاعد في الصراعات حيث جاءت أداء موشرات دول الخليج علي النحو التالي خلال عام 2024.

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن هناك طفرة في إنتاج الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، ما من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.

قفزت مبيعات "بي واي دي" (BYD) الصينية بنهاية العام الماضي، ما دفع إجمالي عدد الوحدات المبيعة إلى 4.25 مليون سيارة ركاب في 2024، لتضيق الفجوة مع منافستها "تسلا" في سباق تصدر مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي.

الشركة، سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لمبيعاتها الشهرية في ديسمبر، مدفوعة بالدعم الحكومي وتقديم حوافز إضافية للمشترين.

أعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لتطبيقإنستاباي عن عودة الخدمة بصورة طبيعية.

وأضافت الصفحة الرسمية أن الخدمات قد تتأثر بسبب تحديثات تجريها بعض البنوك.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رصدت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “ المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال” وأوضحت أن هناك أساليب مختلفة يتبعها الآباء في التعامل مع أبنائهم، تترك آثارا مختلفة في شخصياتهم، وتفاوتا في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطًا بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.