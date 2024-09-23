الأداء الإيجابي يسيطر على تعاملات البورصات الخليجية بدعم التفاؤل بشأن خفض الفائدة

استهلت مؤشرات منطقه الخليج تعاملات، اليوم الإثنين، على أداء إيجابي بدعم التفاؤل بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي، وانخفاض تكلفه التمويل في العديد من دول الخليج علي اثر خفض اسعار الفائدة لديها.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبه 0.41% وهي تقدر بـ 50نقطه ليصل الي 12129نقطة صاعدا اعلي 12100نقطة والتي تعتبر نقطة مقاومه قويه كلما وصل لها المؤشر تداول ادناها ولكن مع خفض اسعار الفائدة سيستكمل المؤشر رحله الصعود بقيم تداول تصل الي 9 مليارات ريال بنهايه جلسه التداول.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 30نقطة ليصل الي 6162نقطة بقيم تداول تصل الي 50مليون دينار.

الامارات العربية المتحدة

ولم يختلف الوضع في دوله الامارات العربيه المتحدة حيث ارتفعت مؤشرات الاسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.30%وهي تقدر ب 13نقطة ليصل ال4449 نقطة.

كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.25% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل الى 9463 نقطة، وسط قيم تداول اجماليه للاسواق تجاوز 3مليارات درهم بنهايه جلسه التداول.