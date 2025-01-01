الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي: إعادة التسعيرة الجبرية ضرورة للسيطرة على الأسعار

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن هناك طفرة في إنتاج الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، ما من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.

 

طفرة في قطاع تصدير الملابس

الدولار، وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع الأمر الذي يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية.

 

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إعادة التسعيرة الجبرية 

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تعيير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
 

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