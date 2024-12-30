الإثنين 30 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 5.24% ارتفاعًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

 أكد تقرير البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2024، الصادر  الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء  اليـــوم  الإثنين، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ  112.32  خلال شهر أكتوبر 2024 (أولـي) مقابل 106.73 خلال شهر سبتمبر 2024 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  5.24٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 159.36 خــــــلال شـــهــــر أكتوبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2024 حيــــث بلــــغ 147.63 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 7.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 77.73 خــــلال شــهـــر أكتوبر 2024 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2024 حيـث بـلـــــغ 72.67 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.96٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 170.20خــــلال شهــر أكتوبر 2024 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2024 حيــث بلــــغ 185.42 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا  8.21٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الجلد ومنتجاته  38.48 خـــلال شهــــر أكتوبر  2024 مقــارنـة  بشــهر سبتمبر 2024  حــيــث بــــلـــغ 43.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 12.41٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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