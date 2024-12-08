سيارات BYD، تودع سيارات BYD، عام 2024 بزيادة جديدة في أسعار موديلات 2025، بقيمة مالية تصل نحو 10.000 جنيه خلال شهر ديسمبر، وشملت الزيادة طرازات BYD F3 موديل 2025.

أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 بعد زيادة ديسمبر

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية لسيارات BYD، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التى لحقت أسعار سيارات BYD موديل 2025 خلال شهر ديسمبر ونرصدها فى التقرير التالى:

يصل سعر أول فئة المانيوال 630 ألف جنيه بدلًا من 620 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

يصل سعر ثانى الفئة الأوتوماتيك بسعر 710 آلاف جنيه بدلًا من 700 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 بعد زيادة ديسمبر F3

حصلت سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 بعد زيادة ديسمبر، على بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك.

كما تحقق سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 بعد زيادة ديسمبر استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

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