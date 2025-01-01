الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي

رصدت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “ المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال” وأوضحت أن هناك أساليب مختلفة يتبعها الآباء في التعامل مع أبنائهم، تترك آثارا مختلفة في شخصياتهم، وتفاوتا في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطًا بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل.

وقالت الدراسة إن هناك أنواعا تستخدم في تقويم سلوك الأطفال وتربيتهم ،منها الذي يقوم على فكرة العنف الجسدي والتربية تحت ضغط وتعديل للسلوك، بحيث يكون الألم والقهر الدافع الرئيسي لتوجيه الطفل، ومنها أيضا ما يقوم على فكرة بناء شخصية سوية تعتمد على الفكر والحوار والمناقشة ،لذلك هناك نوعان من طرق ضبط سلوك الأطفال هي: أساليب غير عنيفة لضبط سلوك الأطفال، أساليب عنيفة لضبط سلوك الأطفال.



أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

1- كان التفضيل أكثر للأساليب غير العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن 2014،حيث كان فرق النسب بين (الذكور والاناث) بحوالي 4% للذكور، 6.4 % للإناث بينما في استخدام الأساليب العنيفة نـجد الذكور 8.9%، والاناث 11.2%.

2- وبالنظر الى إقامة الاسرة في (حضر/ ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 فى استخدام الأساليب غير العنيفة بفارق7.1 ٪ للحضر، 4% للريف، ولكن للأساليب العنيفة 11% للحضر و9.4% للريف ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما وهي العقاب النفسي الى 12.6% للحضر، 10.1% للريف.

3- وتأتى البيانات لتشير لنا على الحالة التعليمية للطفل من حيث ان الطفل ملتحق بالمدرسة ام لا لنجد الفارق لصالح عام2021 عن 2014 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبه 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبه 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة، اما لمن يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين 8.3 ٪، وغير الملتحقين 15.5% بينما كانت اقل الطرق استخداما للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديا بشدة بفارق 14.7% والغير ملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.

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