الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس جامعة القناة: تطوير خدمات نادي الوافدين لتعزيز التواصل الطلابي (صور)

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن نادي الوافدين بالجامعة، يمثل ركيزة هامة في استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب الوافدين.  

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تعزيز التواصل بين الطلاب الوافدين 

وشدد رئيس جامعة القناة، على أهمية تطوير الخدمات المتاحة وتوفير الأنشطة التي تسهم في اندماج الطلاب وتعزيز شعورهم بالانتماء.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأضاف أن جامعة القناة تسعى دائمًا إلى تحسين البنية التحتية والأنشطة بما يلبي احتياجات الطلاب ويعزز من سمعة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

وكان قد أجرى  الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل نادي الوافدين بمقره بمبنى الأنشطة الطلابية، يرافقه كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الحماحمي، منسق عام الوافدين. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الوقوف على تجهيزات النادي 

وهدفت جولة رئيس جامعة قناة السويس إلى الوقوف على تجهيزات النادي ودراسة سبل تطويره وتفعيله ليصبح مركزًا فعالًا يعزز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الطلاب الوافدين، ويعكس رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية وحياتية متكاملة للطلاب من مختلف الجنسيات.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة لتفعيل المرافق الجامعية وتطويرها بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمقصد أكاديمي للطلاب الوافدين. 

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