طلاب جامعة القناة يحتفلون بالعام الجديد بتوزيع هدايا على المجلس (صور)

قال الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن أسرة "طلاب من أجل مصر" قامت بتوزيع هدايا تذكارية على أعضاء مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم الثلاثاء وقبل ساعات من بداية العام الجديد 2025، تعبيرًا عن روح المشاركة والانتماء التي تتميز بها الأسرة.

اعتزاز الجامعة بأسرة طلاب من أجل مصر

وخلال اللقاء، أكد رئيس جامعة قناة السويس، على اعتزاز الجامعة بأسرة "طلاب من أجل مصر" ودورها البارز في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية بين الطلاب، مشيدًا بمشاركتها المثالية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، مما يعكس التزامها برؤية الجامعة ورسالتها.



جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

إشادة بأسرة طلاب من أجل مصر

كما أعرب نواب رئيس جامعة قناة السويس وعمداء الكليات عن تقديرهم لهذه المبادرة الراقية، التي تعكس حرص الأسرة على دعم الروابط بين أعضاء الجامعة وتعزيز أجواء الألفة والتعاون في بداية العام الجديد.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، مع التأكيد على دعم الجامعة المستمر لأنشطتها المميزة وتشجيعها على تقديم المزيد من المبادرات الإيجابية التي تعزز قيم الولاء والانتماء الوطني.



جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

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