الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب جامعة القناة يحتفلون بالعام الجديد بتوزيع هدايا على المجلس (صور)

جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو

قال الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن أسرة "طلاب من أجل مصر" قامت بتوزيع هدايا تذكارية على أعضاء مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم الثلاثاء  وقبل ساعات من بداية العام الجديد 2025، تعبيرًا عن روح المشاركة والانتماء التي تتميز بها الأسرة. 

جامعة القناة تعلن تنظيم سلسلة برامج تدريبية خلال يناير

نائب رئيس جامعة القناة يتفقد مطعمي المدن الجامعية عقب افتتاحهما (صور)

اعتزاز الجامعة بأسرة طلاب من أجل مصر 

وخلال اللقاء، أكد رئيس  جامعة قناة السويس، على اعتزاز الجامعة بأسرة "طلاب من أجل مصر" ودورها البارز في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية بين الطلاب، مشيدًا بمشاركتها المثالية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، مما يعكس التزامها برؤية الجامعة ورسالتها.
 

 

جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو

إشادة بأسرة طلاب من أجل مصر 

كما أعرب نواب رئيس جامعة قناة السويس وعمداء الكليات عن تقديرهم لهذه المبادرة الراقية، التي تعكس حرص الأسرة على دعم الروابط بين أعضاء الجامعة وتعزيز أجواء الألفة والتعاون في بداية العام الجديد.

جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، مع التأكيد على دعم الجامعة المستمر لأنشطتها المميزة وتشجيعها على تقديم المزيد من المبادرات الإيجابية التي تعزز قيم الولاء والانتماء الوطني.
 

جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو
جانب من الاحتفال،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسرة طلاب من اجل مصر جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أعضاء مجلس جامعة القناة العام الجديد

مواد متعلقة

جامعة القناة تعلن تنظيم سلسلة برامج تدريبية خلال يناير

نائب رئيس جامعة القناة يتفقد مطعمي المدن الجامعية عقب افتتاحهما (صور)

طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات متطلب القضايا المجتمعية ورقيًا وإلكترونيًا (صور)

فرق جامعة القناة تستعد لمسابقة "إبداع 13" ببروفات مكثفة (صور)

ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البلدي تتراجع جنيهين، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

كم سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

كاتب من زمن الفن الجميل.. محطات في مشوار بشير الديك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية