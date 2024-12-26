"التقويم الذاتي المؤسسي" برنامج تدريبي في جامعة القناة

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي التقويم الذاتي المؤسسي على معايير الاعتماد المؤسسي 2015 المعدل، والذى يقام بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.



مركز تطوير التعليم

وعقد البرنامج التدريبي بمركز تطوير التعليم بالجامعة ويستمر حتى اليوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر، بمعدل جلستين يوميًا ولمدة 5 ساعات تدريبية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز المشاركون في الدورة

شارك في الدورة 20 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض، الطب، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والطب البيطري.

و أدارت التدريب الدكتورة هالة القللي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.





ومن جانبه أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالمصفوفة التدريبية التي تقدمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تتنوع لتغطي موضوعات حيوية تشمل آليات نظم الإعتماد، نظم وآليات إدارة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، ضمان الجودة في الإدارة المؤسسية، وضمان الجودة في طرق التعليم والتعلم والتقويم.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

أهمية التدريب للجميع

من جانبه، أكد الدكتور حمدي كمال عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة في جامعة القناة، أن التدريب يمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير الجامعات، مشيرًا إلى أن وحدة التدريب والدعم الفني بالمركز تسعى إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين جودة الأداء التعليمي داخل الجامعة، وتأهيل المشاركين معرفيًا ومهاريًا وفق أحدث استراتيجيات التدريب.

وبدورها، أعربت الدكتورة هالة القللي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر، عن سعادتها بالمشاركة في هذه البرنامج التدريبي المتميز، مؤكدةً أن التقويم الذاتي المؤسسي على معايير الاعتماد المؤسسي 2015 المعدل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الاعتماد المؤسسي.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

وأضافت أن هذه الدورات تُسهم في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم في مجال ضمان الجودة التعليمية.

ومن جانبهم أشاد المشاركون في الدورة بأهميتها في تنمية مهاراتهم المعرفية والعملية في إعداد الدراسة الذاتية وفق معايير الاعتماد المؤسسي.

وأكد المتدربون أن هذه التجربة ساعدتهم على فهم آليات العمل داخل منظومة الجودة وأهمية تطبيقها لتحقيق التميز المؤسسي.

وعلى صعيد آخر، أجرى الدكتور ناصر مندور جولة تفقدية داخل وحدة نظم المعلومات الإدارية ووحدة البوابة الإلكترونية بمركز تطوير التعليم، واطلع على سير العمل ورصد الاحتياجات الفعلية للوحدات، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز الأداء.

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