استكمال تجهيزات المعامل بجامعة الإسماعيلية الأهلية استعدادًا للامتحانات (صور)

ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلسة ال19 للجنة المُشكّلة لإدارة ملف الجامعة الأهلية، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر بقاعة مجلس جامعة قناة السويس.

جامعة الإسماعيلية الأهلية

جاء الإجتماع بإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز المشاركون في الاجتماع

شارك من قيادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة.

كما حضر عمداء الكليات، وهم الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، والدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب.

و شارك في الإجتماع الدكتورة هيام لطفي، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ محمد نبيل، وعبد الله نبيل من الجهاز الإداري لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بداية الاجتماع

استهل الدكتور ناصر مندور الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واصلًا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

بدأ المجلس أعماله بالتصديق على الجلسة السابقة، ثم قدم الدكتور عادل حسن تقريرًا تفصيليًا حول التجهيزات الأخيرة بمقر الجامعة شرق القناة.

أبرز الاستعدادات للامتحانات

وأشار " عادل حسن" إلى الانتهاء من تجهيز عدد من المعامل والمكتبات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

كما أكد الدكتور عادل حسن جاهزية معامل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم العملية حاليًا، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لاستكمال تجهيز معامل كليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي بأحدث التقنيات العالمية.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور ناصر مندور تشكيل مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برئاسة الدكتور عادل حسن، وعضوية الدكتورة غادة حداد وجميع منسقي برامج الجامعة.

وحدد المجلس مهامه التي تشمل قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، والعلاقات الثقافية.

كما تمت الإحاطة بمحضر اجتماع منسقي كليات الجامعة، وتشكيل الكنترولات والجداول الامتحانية.

وناقش المجلس قرارات هامة ومنها اقتراح إضافة سنة تأسيسية للالتحاق بالجامعة وذلك لحين صدور الموافقة النهائية، وتحديد رسوم التحويلات وتغيير المسار بين الكليات.

ووافق المجلس على اعتماد لوائح برامج كلية الصيدلة Pharm D وPharm D كلينيك، وتخفيض المصروفات للطلاب الذين توفي والدهم بعد الالتحاق بالدراسة مع تقديم بحث اجتماعي معتمد، كما تم اتخاذ قرار بتأسيس معمل صوتيات لكلية الألسن.

عرض الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

وتم عرض الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني حيث تبدأ أجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير حتى يوم الخميس 6 فبراير، هذا ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت الموافق 8 فبراير وتمتد فترة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني إلى 16 أسبوعًا، أما نهاية الدراسة سيكون يوم الخميس الموافق 29 مايو، تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو 2025م وفقًا لطبيعة الدراسة والإمتحانات بكل كلية.



وأختتم الدكتور ناصر مندور الجلسة بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

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