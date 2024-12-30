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نائب رئيس جامعة القناة يتفقد مطعمي المدن الجامعية عقب افتتاحهما (صور)

نائب رئيس جامعة القناة
نائب رئيس جامعة القناة يتفقد مطعمي المدن الجامعية

تفقد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، مطعمي المدينة الجامعية للطلبة والطالبات، وذلك عقب تجديدهما يرافقه الدكتور إبراهيم حجاب، المشرف العام على المدن الجامعية والتغذية.  

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تفقد صالات توزيع الطعام 

تضمنت الجولة زيارة صالات توزيع الطعام بالمطعمين والاطمئنان على مستوى رضا الطلاب عن جودة وكميات الوجبات المقدمة لهم. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على توفير احتياجات الطلاب 

وشدد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة، على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الغذائية بكميات كافية للطلاب، مع الاهتمام المستمر بنظافة المطاعم والالتزام بمعايير الصحة العامة. 

 

كما أكد "عبد النعيم" على أهمية تطوير الوجبات المقدمة لتناسب الذوق العام للطلاب وتعزيز تنوعها. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وتوجه الدكتور عبد النعيم إلى مطعم مدينة الطالبات، حيث كان في استقباله نجلاء عثمان، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، والأستاذ ماهر عباس، مدير مطعم الطالبات.

وتضمنت الزيارة تفقد تجهيزات المطعم ومراجعة الإجراءات المتبعة لضمان جودة الوجبات وتنوعها.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو


كما أشار الدكتور عبد النعيم إلى أهمية الاستماع لملاحظات الطالبات والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهن باستمرار.

 

تقديم وجبات غذائية متكاملة للطلاب 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع صحة وسلامة الطلاب والطالبات على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة تقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية  مع الالتزام الكامل بمعايير النظافة وتطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.  

وأضاف "مندور" أن الجامعة تعمل باستمرار على توفير بيئة آمنة ومريحة لطلابها داخل المدن الجامعية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.
 ومن جانبه  أكد الدكتور إبراهيم حجاب الجامعة التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية ومعيشية متميزة، تتماشى مع أعلى المعايير وتلبي تطلعات أبنائها الطلاب.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار جهود جامعة قناة السويس، بقيادة الدكتور ناصر مندور، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية.
 

 

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