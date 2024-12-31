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جامعة القناة تعلن تنظيم سلسلة برامج تدريبية خلال يناير

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أعلن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية، بجامعة قناة السويس، عن سلسلة من الدورات التدريبية خلال شهر يناير القادم تبدأ من 13 إلى 14 يناير بدورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.  

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المستهدف من البرامج 

وتستهدف المدرسين المساعدين والمدرسين، بجامعة القناة أما برنامج استخدام قواعد البيانات العالمية والتي تستهدف جميع الفئات، وبرنامج مشروعات البحوث التنافسية التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين فتعقد خلال يومي 15 و16 يناير.  

 

برنامج أخلاقيات البحث العلمي 

كما يعقد برنامج أخلاقيات البحث العلمي التي تستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القناة، وبرنامج تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي والذي يستهدف المدرسين الأساتذة مساعدين فتعقد خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير، أما من 21 إلى 22 فيعقد برنامج السلوك المسئول في البحث العلمي لجميع الفئات، ومن 26 إلى 27 يناير يعقد البرنامج التدريبي استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديث لجميع الفئات، أما برنامج إدارة الأزمات فيعقد من 28 إلى 29 يناير مستهدفا جميع الفئات. 

 

المشرفون على عقد البرامج التدريبية 

تقام البرامج التدريبية بإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتعقد الدورات من العاشرة صباحًا إلى الثالثة ظهرًا بمقر مركز تنمية الموارد البشرية. 

 

عقد دورتان لأعضاء هيئة التدريس 

كما تعقد دورتان أون لاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس جميع الدورات فترة مسائية تبدأ الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً.

 

ويعقد البرنامج التدريبي الأول خلال الفترة من 18 إلى 19 ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين وهو: إنتاج المقرر الإلكتروني، أما البرنامج التدريبي الإرشاد الأكاديمي والتوجية الطلابي فيعقد خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير مستهدفا المدرسين والأساتذة المساعدين، فيما يعقد برنامج سلوكيات وآداب مهنة العمل الجامعي خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير مستهدفة جميع الفئات.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة برامج تدريبية أعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة مركز تنمية الموارد البشرية

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