إدارة أحمد الشرع تتعهد بضمان حرية الصحافة وبناء إعلام سوري حر

قالت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، إن الإدارة تعمل على ضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم.

إدارة أحمد الشرع تتعهد بضمان حرية الصحافة

وأكد وزير الإعلام السوري محمد العمر، بأن الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع، تعمل على بناء إعلام حر فى سوريا، متعهدًا بضمان حرية التعبير في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم آل الأسد.

وزير الإعلام السوري يؤكد العمل على بناء إعلام سوري حر

وقال وزير الإعلام فى الإدارة التى يقودها أحمد الشرع: "نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية، وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع".

الشرع يتلقى ممثلي الطائفة المسيحية، فيتو

وعلى مدار عقود مضت، قمع حزب البعث الحاكم وعائلة الأسد، الحريات في سوريا وفرضوا قيودا على الصحافة، وحولوا وسائل الإعلام إلى أبواق لخدمة السلطة.

الحكومة السورية الجديدة تبث خطاب طمأنة للمجتمع

وتعمل الإدارة السورية الجديد، على بث خطاب طمأنة لجميع مكونات المجتمع على الصعيد الطائفي والمهنى، وتتعهد بشكل دائم بعدم ممارسة الإقصاء والتهميش ضد أى مكون بالمجتمع السوري.

ويوم أمس تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، التقى أحمد الشرع، وفدا عن الطائفة المسيحية فى دمشق، لمناقشة مخاوفهم من نظام الحكم الجديد فى ظل الشواغل من الخلفيات الجهادية لغالبية تركيبة الحكومة السورية.

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