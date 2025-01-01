الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إدارة أحمد الشرع تتعهد بضمان حرية الصحافة وبناء إعلام سوري حر

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قالت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، إن الإدارة تعمل على ضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم.

 

إدارة أحمد الشرع تتعهد بضمان حرية الصحافة

وأكد وزير الإعلام السوري محمد العمر، بأن الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع، تعمل على بناء إعلام حر فى سوريا، متعهدًا بضمان حرية التعبير في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم آل الأسد.

 

وزير الإعلام السوري يؤكد العمل على بناء إعلام سوري حر

وقال وزير الإعلام فى الإدارة التى يقودها أحمد الشرع: "نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية، وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع".

الشرع يتلقى ممثلي الطائفة المسيحية، فيتو
الشرع يتلقى ممثلي الطائفة المسيحية، فيتو

وعلى مدار عقود مضت، قمع حزب البعث الحاكم وعائلة الأسد، الحريات في سوريا وفرضوا قيودا على الصحافة، وحولوا وسائل الإعلام إلى أبواق لخدمة السلطة.

الحكومة السورية الجديدة تبث خطاب طمأنة للمجتمع 

وتعمل الإدارة السورية الجديد، على بث خطاب طمأنة لجميع مكونات المجتمع على الصعيد الطائفي والمهنى، وتتعهد بشكل دائم بعدم ممارسة الإقصاء والتهميش ضد أى مكون بالمجتمع السوري.

ويوم أمس تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، التقى أحمد الشرع، وفدا عن الطائفة المسيحية فى دمشق، لمناقشة مخاوفهم من نظام الحكم الجديد فى ظل الشواغل من الخلفيات الجهادية لغالبية تركيبة الحكومة السورية.

بعد تصريحات الشرع، واشنطن توجه رساله عاجلة لسوريا بشأن الانتقال السياسي للسلطة

أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية الكويت وأمين عام التعاون الخليجي فى دمشق

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الإدارة السورية الجديدة الإعلام السوري حكم آل الأسد الشرع الطائفة المسيحية حرية الصحافة سوريا إعلام سوري حر حزب البعث

مواد متعلقة

وزارة التربية والتعليم فى سوريا تصدر قرار هامًّا بشأن طلاب الثانوية العامة

منع رتل عسكري كبير تابع لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول السويداء

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري

الشرع: تنظيم انتخابات فى سوريا يستغرق 4 سنوات والمواطن سيشعر بالتحسن بعد عام
ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

منوعات

المزيد

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية