أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية الكويت وأمين عام التعاون الخليجي فى دمشق

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وصول وزير خارجية الكويت إلى سوريا

وكان وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا وصل فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على رأس وفد رفيع المستوى،وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن "الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعبيراً عن تمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

السعودية تدعو وزير الخارجية السوري لزيارة المملكة

من جهة أخرى، وجه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، دعوة إلى وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، لزيارة المملكة العربية السعودية فى أول زيارة خارجية له.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير، فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة.

وقال أسعد الشيباني، وفق ما نقل الناطق الرسمي باسم الحكومة السورية محمد الفيصل: أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في السعودية بكافة المجالات.

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