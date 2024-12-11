الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية

حزب البعث سوريا،
حزب البعث سوريا، فيتو

أصدرت القيادة المركزية لـ حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا اليوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله حتى إشعار آخر.

 

تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليًا أو جزئيا

وجاء في بيان مذيّل بتوقيع الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي: "بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت القيادة ما يلي:

تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر، وإنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليًا أو جزئيا.
كما قرر الحزب إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلا.

 

وضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية

كما قرر تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية وتحرير ضبط رسمي بذلك.

وأوضح أنه يتم وضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية.

توضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي 

وأشار إلى انه توضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي.

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